مستشفى بنها الجامعي: بدء تشغيل أول جهاز أشعة مقطعية للشرايين التاجية.. صور

أعلن مستشفي بنها الجامعي بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع الجديد 128 الخاص بالشرايين التاجية والأوعية الدموية لخدمة القليوبية والمحافظات المجاورة.





تأتي تلك الخطوة تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضى، عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذى للمستشفيات والدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الأشعة.





وقال الدكتور عمرو الدخاخني إن هذا الإنجاز يأتي متزامنًا مع خطه الدولة 2030 للقضاء على قوائم الإنتظار الخاصة بعمليات القلب والقسطرة، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز يساعد على اكتشاف وتشخيص العيوب الخلقية بالقلب وأفضل من القسطرة فى بعض الحالات.





وأكد الدخاخني أن تشغيل الجهاز يتم تحت إشراف فريق فحوصات القلب بالقسم من الأطباء، والفنين موضحا أن الفحص متاح طول أيام الأسبوع خلال فترات العمل الرسمية.





كان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قد أصدر قرارًا في وقت سابق بتكليف الدكتور عمرو الدخاخني الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.





ووجه الجيزاوي الشكر للدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذى السابق لمستشفيات جامعة بنها، على ما قدمه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تحمل المسئولية في ظروف صعبة، وبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تطوير المستشفى الجامعي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها

من ناحية اخري عقدت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية والوكلاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور جميع مديرى عموم الإدارات بالديوان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.





وأكدت وكيل المديرية، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالتدريبات التكنولوجية التي تهدف لتنمية مهارات المعلمين؛ مما ينعكس أثره علي الطالب.