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تعليم

جامعة بنها: الانتهاء من إعلان الجداول وتجهيز لجان الامتحانات لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:15 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
اعلنت جامعة بنها انه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام من حيث تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من اعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال أكثر من 100 الف طالب وطالبة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. 

وأشار الجيزاوي إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا. 

وأكد الدكتور سمير انه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الاعداد الكثيفة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتى فضلا عن متابعة أعمال تعقيم وتطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بالكليات قبل وبعد دخول الطلاب.

من ناحية اخرى عقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اجتماعا لمناقشة إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاعات الجامعة المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا ، والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور ، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات المركزية الالكترونية ، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والمهندس إيهاب ياسين مدير الإنشاءات.

وقال نائب رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش بحث إنشاء مراكز للاختبارات الالكترونية بقطاعات الجامعة في كفر سعد ، ومشتهر ، وهندسة شبرا ، ومقر العبور ، مشيرا إلى أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التي أنهت جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء المركز الالكتروني في القطاع الصحي علي مستوي الجامعات المصرية.

واضاف الدكتور تامر سمير أن مراكز الاختبارات الالكترونية الجارى انشاؤها من المقرر ان تستوعب 9 آلاف طالب وطالبة لإقامة الاختبارات الالكترونية في وقت واحد ، كما أن هذه المراكز مزودة بالانترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الالكترونية.
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