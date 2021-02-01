جامعة بنها : التوسع فى إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية

عقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اجتماعا لمناقشة إنشاء مراكز الاختبارات الالكترونية بقطاعات الجامعة المختلفة.







وقال نائب رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش بحث إنشاء مراكز للاختبارات الالكترونية بقطاعات الجامعة فى كفر سعد ، ومشتهر ، وهندسة شبرا ، ومقر العبور ، مشيرا إلى أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى أنهت جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء المركز الالكتروني في القطاع الصحي علي مستوي الجامعات المصرية.



واضاف الدكتور تامر سمير أن مراكز الاختبارات الالكترونية الجارى انشاؤها من المقرر ان تستوعب 9 آلاف طالب وطالبة لإقامة الاختبارات الالكترونية في وقت واحد ، كما أن هذه المراكز مزودة بالانترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الالكترونية.



جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا ، والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور ، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات المركزية الالكترونية ، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والمهندس ايهاب ياسين مدير الإنشاءات.