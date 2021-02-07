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تعليم

لطلاب جامعة عين شمس.. شروط الاشتراك فى مسابقة القصة القصيرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:23 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
اعلنت امانة جائزة الدكتور حسن البنداري في الابداع الادبي بكلية البنات جامعة عين شمس  عن مسابقة في القصة القصيرة ويمكن لجميع طلاب الجامعة المشاركة بها.

اوضحت الكلية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شروط الاشتراك في المسابقة وهي كالاتي :
1_ ان يكون الطالب او الطالبة من احدي كليات جامعة عين شمس 
2_يشترط ان يكون الطالب مقيد بمرحلة الليسانس /البكالوريوس بالعام الجامعي 2020_2021
3_ ترسل الاعمال في موعد اقصاه 10مارس 2021
 

الدكتور حسن البندارى أستاذ البلاغة والنقد الأدبى بكلية البنات، جامعة عين شمس وروائى وقاص صدر له العديد من الروايات منها "فوق الأحزان" و"تحت الأحزان" و"صخب الهمس" و"العائد بالحب" وله العديد من المجموعات القصصية منها "الجرح"، و"أمواج الفردوس"، و"الكلام"، كما له العديد من الكتب النقدية أهمها: "فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ" و"الخطاب النفسى فى النقد العربى القديم"، وتم إعداد دراسات أكاديمية متنوعة عن مؤلفاته منها أطروحة ماجستير بعنوان صورة المرأة فى أعمال
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