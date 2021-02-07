ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النت فين.. البرلمان لوزير الاتصالات: الواي فاي يلتهم نصف دخل الأسر.. ويجب تخفيض الاشتراك المنزلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:52 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
Advertisements
محمد الشعراوي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، نقاشات عديدة حول الشكاوى من ضعف الإنترنت وارتفاع أسعار الفواتير، الأمر الذي أثار حفيظة المواطن، وجعله يتساءل عن أسباب هذا الضعف في ظل ارتفاع السعر. 

ونقل نواب البرلمان الشكاوي لوزير الاتصالات، وطالبوا بتخفيض قيمة الاشتراكات ووضع رقابة على شركات الاتصالات بسبب استحلالها أموال الشعب.

وطالب اللواء على الدين النجار، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وزير الاتصالات بتخفيض قيمة اشتراك الإنترنت المنزلي، لتخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، التى لديها أبناء فى المدارس.

وقال إن الإنترنت أصبح داخل كل بيت مصري، نظرا لتطبيق التعليم أون لاين، وهو ما يتطلب العمل على سرعة حل المشكلات التى تواجه الطلبة حتى يستطيعوا استذكار دروسهم من خلال التابلت المدرسي.

وتابع "مصر بها ما يقرب من 2 مليون أسرة يستفيدون من معاش تكافل وكرامة، ويحصلون على معاش شهرى يصل إلى 420 جنيها، وهو ما يعني أن نصف دخل هذه الأسر يتم دفعه على اشتراك شبكات الواي فاي".

وأكد النائب أن أهالي قرى ومدينة فاقوس التي يمثلها تحت القبة، تقع بيوتهم على مسافة قريبة لا تزيد علي 250 مترا من بوكس الاتصالات، ورغم ذلك يعانون كثيرا من عدم توافر الانترنت بسرعات مناسبة واحيانا غير متواجد بالمرة.

ووجه حديثه لوزير الاتصالات: "تحمل حقيبة الاتصالات وعليكم أن توفر لهم الإنترنت.. متسائلا من أين نأتي لهم بالإنترنت".

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك شكاوى كثيرة من انقطاع خدمة الإنترنت وضعف السرعة مما يشكل عبئا على كاهل المواطنين ويكبدهم أموالًا إضافية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تأخر ترتيب مصر الدولى فى سرعة الانترنت حاليًا إلي المركز ١٠٣ بعد أن كان الترتيب ٩٢ عام 2019 ما يعكس خطأ فى خطة الوزارة.

وأكد النائب هاني أباظة أن الجزء الرقابي علي شركات الاتصالات غير موجود بالمرة، "والشركات بتعمل في المواطن كل حاجه استحلوا فلوس المواطن ونحتاج رقابه شديده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

وانتقد النائب محمد مدينة، عدم وجود رقابة علي شركات المحمول  من وزارة الاتصالات، سواء فى الفاتورة ،أو أداء الخدمة في بعض المناطق، مؤكدا أن وسائل الاتصالات والرقمنة والانترنت والهاي تك ، أصبحت مرتبطة بحياتنا اليومية.

وتابع "خدمات الإنترنت سيئة فترة متاح وفترات غير متاح"، لافتا إلى أن مدينة الخانكة تعاني مع عدم وجود التليفونات الأرضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب: تدني خدمات الاتصالات وإضافة مبالغ علي العملاء دون علمهم مخالف للدستور

برلمانى لوزير الاتصالات: الطلبة بيسألونا النت فين

برلماني لوزير الاتصالات: متي تنتهي عبارة "السيستم واقع"؟

برلمانى: ليس هناك رقابة من الجهاز القومي.. وشركات الاتصالات "استحلوا فلوس المواطن"

برلماني يطالب وزير الاتصالات بزيادة أعداد مكاتب البريد بمحافظة المنيا

بسبب ضعف شبكة المحمول.. نواب يطالبون بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات

ترشيحاتنا

نقص الهيموجلوبين .. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

ماتت ليلة زفافها.. والد عروس المنيا يروي تفاصيل حادث الكريمات

تقوية الإنترنت الأبرز.. 5 انفراجات في طريقها للنور بعد حضور وزير الاتصالات إلى البرلمان

يا ريت يتعلموا من الأهلي .. وصلة توبيخ من أحمد موسى لليفربول بعد فضيحة اليوم

أمريكا تخسر الحرب التجارية مع الصين.. كيف أجبر ترامب بايدن على الاستسلام؟

على طريقة لصوص لكن ظرفاء.. تفاصيل سرقة محل ذهب فى الدقهلية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس النواب الأردني يقرأ الفاتحة قبل بدء فعالياته لهذا السبب .. صور

في عيد ميلادها الـ 32 .. أجرأ إطلالات عائشة بن أحمد

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟