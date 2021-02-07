التموين تحسم الجدل حول إعلان صاحب لقب نادي القرن في هذا الموعد

كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، موقف لقب نادي القرن الذي طالب به نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أكدوا أنهم تقدموا لوزارة التموين بطلب الحصول علي اللقب كعلامة تجارية..





وقال عشماوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تسجيل العلامة التجارية تكون بأسبقية المتقدم للحصول عليها".





وتابع: قمنا بتسجيل 500 ألف علامة تجارية خلال 80 عاما من عمل الوزارة، موضحا: "طلب الحصول على تسجيل لا يعني الاعتماد من قبل الوزارة".





وأوضح مساعد أول وزير التموين:" نقوم بالتأكد من عدم تعارض العلامة مع علامات أخرى على قواعد البيانات بوزارة التموين".





ونوه إلى أن الزمالك سجل 80 علامة تجارية بينما الأهلي 120 والإعلان عن نادي القرن سيتم خلال شهرين.