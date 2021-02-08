ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شادية.. جوجل يحتفي بالذكرى الـ 90 لميلاد دلوعة السينما المصرية شادية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
احتفل موقع البحث الأشهر عالميا، جوجل بالذكرى التسعين، على ميلاد الفنانة الراحلة شادية.

الراحلة شادية من مواليد 8 فبراير والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.

وقال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين. 

وأضاف صبري خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي الحياة، أن الأطباء أخبروها أنها مصابة بسرطان الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها إنها ليست مصابة بسرطان في الثدى، وفي هذه الفترة تقربت شادية لله سبحانه وتعالى وقررت الاعتزال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"بئر ماء" صدقة جارية على روح الفنانة الراحلة شادية.. فيديو

سمير صبري: شادية اعتزلت الفن بسبب وفاة شقيقها

سمير صبري: شادية أجهضت 3 مرات وكانت تحلم بالأمومة.. فيديو

أبرزها سر مقتل السندريلا.. 10 تصريحات لسمير صبري في برنامج «واحد من الناس»

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد شادية الـ 90.. صور

في ذكرى ميلاد شادية الـ 90.. تعرف على سبب زيارة الرئيس السيسي لها

ترشيحاتنا

رياح نشطة وأمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة لـ الأرصاد السعودية

من قواعد التربية الملكية.. كلمة شائعة يُحظر على مربية أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون قولها

بسبب أوضاع المنطقة.. حسن نصر الله يخرج للجمهور 16 فبراير

رقم سلبي بعد خسارة السيتي.. تقييم محمد صلاح بعد سقوط ليفربول على الأنفيلد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

ضحى والعشق الحرام.. حبيبها وصديقاه دفنوها حية وغراب يكشف الجريمة

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور