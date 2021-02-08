ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير.. اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم
تعرض مساء اليوم الاثنين حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير التركي عبر تطبيق شاهد وقناة ستار التركية.

وكشف البرومو، عن بدء تعلق سلطان "انجين اكيورك" بـ نور التي تقوم بدورها "توبا بويوكستون" والتقرب منها، إلا أنها تتهمه بأنه تسبب في تدمير حياة نارين "نسلهيان اتاغول".

وأعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي انضمام الممثل التركي فيرات اكاتوج، وذلك بعد بدء ظهور الممثلة توبا بويوكستون ضمن أحداث المسلسل.

وكشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.

وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: "إن حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل". 

وأضافت: "وقد خسرت خمسة كيلو من وزني في فترة التصوير الأخيرة وجسدي لم يتحمل التعب لهذا انفصلت".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب نسليهان اتاغول.. فنان آخر ينفصل عن مسلسل ابنة السفير

بعد انسحاب نسليهان اتاغول.. هذا ما حدث في كواليس مسلسل ابنة السفير لإنقاذ العمل

في أول ظهور لـ توبا بويوكستون .. عرض حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير

بعد انضمام توبا بويوكستون.. اتجاه لتغيير اسم مسلسل ابنة السفير .. تفاصيل

بعد مشاركتها في ابنة السفير.. ماذا قالت توبا بويوكستون عن أنجين أكيورك

نسليهان اتاغول تكشف تطورات حالتها الصحية وتعلق على انضمام توبا بويوكستون لـ ابنة السفير

ترشيحاتنا

أول تعليق من رياض محرز بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول

على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور

صحيفة ألمانية تعلن تشكيل البايرن أمام الأهلي وتحسم جدل مشاركة البدلاء

تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور