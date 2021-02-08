ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرشح رئاسي سابق.. وفاة النائب اللبناني جان عبيد بـ مضاعفات كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:59 ص
وفاة النائب جان
وفاة النائب جان عبيد بـ مضاعفات كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين، بوفاة  النائب في البرلمان اللبناني جان عبيد، عن عمر يناهز 82 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقد تم الإعلان عن خبر وفاة عبيد عضو كتلة "الوسط المستقل"  أحد أبرز المرشحين التقليديين لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم الاثنين في بيروت.

ووفقا لـ "لبنان 24"، نعى رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، النائب اللبنان بكلمات مؤثرة حيث قال: "برحيل جان عبيد يخسر لبنان شخصية عريقة رسخت نهجا فريدا في فن الديبلوماسية السياسية برصانة الكلمة والموقف. فقد ارسى على مدى سنوات طويلة  نموذجا  خاصا في العمل السياسي جعله على علاقة وطيدة بمختلف الاطراف، من دون ان يحيد عن القناعات  الوطنية والسياسية التي كان  يؤمن بها ويناصل في سبيلها".

وجدير بالذكر أن عبيد أحد أبرز المرشحين لرئاسة لبنان عام 2014 كما أنه شارك في الحكومة مرتين كوزير:

بين عامي 1996 و1998  كوزير للتربية الوطنية ووزيرًا للشباب والرياضة في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

وبين عامي 2003  و2004  كوزير للخارجية والمغتربين في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود.

وفي عام 1978 شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية حتى عام 1982، و مستشار رئيس الجمهورية من عام 1983 حتى عام 1987 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلامي لبناني: عرقلة تشكيل حكومة الحريري أدخلت البلاد في نفق مظلم

مصادر لبنانية: الخلاف بين الحريري وعون يتصاعد والأخير يريد الإبقاء علي حكومة دياب

تحذيرات من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية قبل الصيف لهذا السبب

ترشيحاتنا

3 غيابات عن بايرن ميونخ قبل لقاء الأهلي في مونديال الأندية

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

دعاء يحفظك من المصائب المفاجئة.. حرص عليه النبي صباحا ومساءً

أحمد بلال: مشوفتش أهداف مصطفى محمد.. مش فاضيين نتفرج على الدوري التركي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام مان سيتي برباعية

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور