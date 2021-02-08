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حوادث

ضبط شخص بحوزته 140 طربة حشيش بطريق الإسكندرية- مطروح

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بطريق (إسكندرية/ مطروح) بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (140 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (بقرابة مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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