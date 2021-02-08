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رياضة

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:11 م
أبو تريكة
أبو تريكة
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عمرو الحلوانى

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بشأن موقف محمد أبو تريكة نجم الأهلى السابق من حضور مباراة الفريق اليوم أمام بايرن ميونيخ المقرر إقامتها بملعب الريان فى نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجارى  .

وشهدت الساعات الماضية غموضا كبيرا بشأن إمكانية حضور محمد أبو تريكة المباراة وتشجيع المارد الأحمر من مدرجات الاستاد الذى ستقام عليه المباراة، وتحدثت تقارير صحفية أن هناك اتجاها لعدم حضور أبو تريكة لمنع اختراق الاجراءات الاحترازية التى يفرضها الفيفا على مباريات مونديال الأندية .

فى الوقت نفسه أعلن أبو تريكة قبل عدة أيام حضوره مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ وجلوسه بجانب الجماهير الحمراء فى المدرجات المخصصة لها ، ولم يخرج أبو تريكة حتى الآن ويعلن عدم حضوره رغم ورود أنباء قوية تشير إلى ذلك .

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي في مواجهة تاريخية اليوم عندما يلعب أمام بايرن ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضا .

وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد .

 

 

 

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