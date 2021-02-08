ولي العهد البحريني يتلقى برقية شكر من العاهل السعودي

تلقى ولي العهد البحريني، رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





جاء ذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها الأمير سلمان بن حمد إلى العاهل السعودي في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.





كما تلقى ولي العهد، برقية شكر مماثلة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.





وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن في 31 يناير الماضي، وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.





وشغل الأمير الراحل، العديد من المناصب العسكرية والمدنية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وترأس المركز الوطني للأرصاد الجوية.