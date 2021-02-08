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أخبار العالم

اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:47 م
اعتراض وتدمير مسيرة
اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
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دعاء أبوهشيمة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيات باتجاه السعودية.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، أكد التحالف أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيات.

وكان التحالف، قد أعلن أمس الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية 

وقال التحالف في بيان، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

وأكد أن التحالف يتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.
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