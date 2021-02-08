اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيات باتجاه السعودية.





ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، أكد التحالف أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيات.





وكان التحالف، قد أعلن أمس الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية





وقال التحالف في بيان، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.





وأكد أن التحالف يتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.



