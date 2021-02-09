الأفضلية والمصروفات .. كل ما تريد معرفته عن الجامعات الخاصة في مصر

تمتلك مصر مجموعة هامة من الجامعات الخاصة والأهلية التي تجذب العديد من الطلاب للالتحاق بـ " الجامعات الخاصة في مصر " ، وبتكلفة مناسبة. والأهلية









وتعود الجامعات الخاصة في مصر والبدء في إنشاؤها إلى وقت بعيد، حيث أن هناك العديد من الجامعات فى مصر والتي تنقسم إلى جامعات حكومية التى تقوم بدعمها الحكومة المصرية، بينما الجامعات الأهلية التى لا تهدف إلى الربح، وأيضا هناك يوجد النوع الثالث من الجامعات وهو الجامعات الخاصة والتي تعد هادفة للربح حيث أن بها الأكاديميات الحكومية والخاصة.





وللتعرف على أفضل الجامعات الخاصة في مصر فيمكن من خلال دليل الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر وهم: " جامعة 6 أكتوبر - جامعة بدر - جامعة النهضة - الجامعة البريطانية - جامعة الأهرام الكندية - جامعة مصر الدولية".









تبلغ تكلفة الدراسة فى الجامعات الخاصة في مصر المعتمدة فى مصر على رأسها جامعة السادس من أكتوبر " حيث جاءت مصروفاتها 120 ألف جنيه لكلية الطب والجراحة بالاضافة إلى 90 الف جنيه لطب الأسنان ، و85 ألفا للصيدلة الإكلينيكية ، و 75 ألفا للصيدلة الدوائية.





الجامعات الخاصة في مصر .. بينما بلغت مصروفات كلية طب العلاج الطبيعي السنوية 61 الف جنيه ، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 35 الف جنيه لقسم الأجهزة الحيوية، و 20 ألف جنيه للتمريض،كما بلغت مصروفات كلية الهندسة تبلغ 55 ألف جنيه والإعلام 30 ألفا.





ومن بين الجامعات الخاصة في مصر ، بلغت مصروفات كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر 30 الف جنيه ، واللغات والترجمة مابين 22 إلى 27 الف جنيه، والسياحة والفنادق 30 الف جنيه.









وضمن الجامعات الخاصة في مصر وصلت مصروفات كلية التربية لغة إنجليزية 22 الف جنيه، ولغة عربية 18 الف جنيه ، وكلية الاقتصاد والإدارة لغة إنجليزية 40 الف جنيه ، ولغة عربية 30 الف جنيه.





بينما حددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسعار مصروفاتها للعام الدراسي 2020/2021 بكلياتها وهي احد أهم الجامعات الخاصة في مصر ، وهي: " كلية الطب البشري 98500 جنيه، وكلية الصيدلة 60 ألف جنيه، وكلية طب وجراحة الفم والأسنان 75 ألف جنيه، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 32 ألف جنيه لـ"العلوم الطبية"، وكلية العلاج الطبيعي 50 ألف جنيه، وكلية التكنولوجيا الحيوية 40 ألف جنيه، وكلية الهندسة 45 ألف جنيه، وكلية الإعلام "الشعبة العربية" 28 ألف جنيه. وكلية التمريض 20 ألف جنيه.









تعد جامعة بدر أرخص الجامعات الخاصة في مصر وهي اسعارها: " كلية الطب: 97500 جنيه، طب الفم والأسنان: 65000 جنيه، الصيدلة الإكلينيكية: 45 ألف جنيه، الصيدلة الإكلينيكية الدوائية: 42500 جنيه، كلية العلاج الطبيعي: 37500 جنيه، كلية الطب البيطري: 37500 جنيه، التكنولوجيا الحيوية: 32500 جنية، العلوم الصحية التطبيقية: 30000 جنيه، التمريض: 17500 جنيه، الهندسة والتكنولوجيا: 35000 جنيه، كلية الفنون التطبيقية 30000 جنيه، كلية القانون 30000 جنيه، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد: 27500 جنيه، كلية اللغات والترجمة: 22500 جنيه، كلية الفنون السسينمائية والمسرحية: 40000 جنيه، كلية العلوم السياسية: 30000 جنيه".









وقد اقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على الضوابط وقواعد التنسيق للعام الجامعى 2020/2021 الذي يطبيق على نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، راغبي الالتحاق ب " الجامعات الخاصة في مصر ".













بينما بلغ الحد الأدنى للتقدم في الجامعات الخاصة في مصر هذا العام 95% للطب البشرى و90% اما كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و 80% كلية الهندسة الطب البيطري، بينما 70% لكلية الفنون التطبيقية، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وكلية علوم الحاسب بالإضافة إلى 60%، كليات الإعلام، وأيضا لكليات اللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% بالاضافة إلى كليات الزراعة، وباقى الكليات.









تعد على رأس هذه الجامعات الخاصة في مصر: "الجامعة الأمريكية ،الجامعة الألمانية، الجامعة البريطانية، جامعة زويل".





بينما ترتيب الجامعات الخاصة في مصر الموجودة في 6 أكتوبر من حيث الأفضلية: "جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر".





بينما ترتيب الجامعات الخاصة في مصر المتواجدة في القاهرة الجديدة: " الجامعة الإلكترونية بالقاهرة الجديدة، جامعة المستقبل، الجامعات الخاصة والأفضل في الإسكندرية، جامعة فاروس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".



