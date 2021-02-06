لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة.. تعليمات هامة لا بد من الإطلاع عليها قبل التسجيل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك من خلال





بينما أكدت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من يوم السبت القادم ٦ فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين ٨ فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.





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وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك بعض التعليمات التي يجب الاطلاع عليها جيدا وهي:





- يسمح بالتقدم للطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها في آخر عامين دراسيين فقط.





- يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.





- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.





- لا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها.





- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.





طريقة التقدم والتسجيل:

- طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى.





- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.





- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.





- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.





- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.





- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته.





وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير.





وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير.





على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.