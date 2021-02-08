ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:04 م
ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت ابنة هيفاء وهبي تعليقا على الصورة، قائلة: "قررت بنتي رهف تلبسني على ذوقها رحنا انا وياها السوق واختارتلي ٣ اوتفيت لوحدها انا ما اعطيتها رأيي ابدا وهيدا كان اول اوتفيت الصراحة صدمتني الله يحميها ! انتو شو رايكن حبيتوا ؟".

وعلق المتابعون على الصورة، "طالعة أنيقة زي أمها".

وخطفت ابنة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة جديدة مختلفة، مرتدية سويت شيرت باللون الأسود يحمل النقوشات الملونة، مع جيب باللون الأبيض بصيحة البيليسية قصيرة وفوق الركبة.

وانتعلت زينب فياض الحذاء بصيحة الهاف بوت باللون الأسود، وحملت حقيبة صغيرة الحجم بشكل كروس باللون الأسود، واستكملت أناقتها بنظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة.

وتركت ابنة هيفاء وهبي خصلات شعرها البني الناعم منسدله أعلى الكتف بطريقة جذابة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في الشارع مرة أخرى.. نور عمرو دياب تشارك جمهورها صورا من لندن

كلاكيت ثالث مرة.. إطلالات هيفاء وياسمين صبري واحدة.. والجمهور: إيه اللي بيحصل

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات الامتحانات

تفاصيل الحالة الصحية لـ علي حميدة وحقيقة عودته للمستشفى

السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث

بعد قتل 16 تلميذًا .. ناجية من مذبحة شهيرة تعلن عن مفاجأة سارة

حريق يلتهم 3 منازل بالمنوفية دون إصابات |صور

تشكيل بايرن ميونخ أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو

في يومه العالمي .. أعراض الصرع لكل الأعمار

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة