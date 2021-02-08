على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة





. وكتبت ابنة هيفاء وهبي تعليقا على الصورة، قائلة: "قررت بنتي رهف تلبسني على ذوقها رحنا انا وياها السوق واختارتلي ٣ اوتفيت لوحدها انا ما اعطيتها رأيي ابدا وهيدا كان اول اوتفيت الصراحة صدمتني الله يحميها ! انتو شو رايكن حبيتوا ؟"





وعلق المتابعون على الصورة، "طالعة أنيقة زي أمها".





وخطفت ابنة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة جديدة مختلفة، مرتدية سويت شيرت باللون الأسود يحمل النقوشات الملونة، مع جيب باللون الأبيض بصيحة البيليسية قصيرة وفوق الركبة.





وانتعلت زينب فياض الحذاء بصيحة الهاف بوت باللون الأسود، وحملت حقيبة صغيرة الحجم بشكل كروس باللون الأسود، واستكملت أناقتها بنظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة.





وتركت ابنة هيفاء وهبي خصلات شعرها البني الناعم منسدله أعلى الكتف بطريقة جذابة.





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