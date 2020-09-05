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فن

ابنة هيفاء وهبي تبهر جمهورها بتشابه صوتها مع والدتها.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبى فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت برفقة ابنتها وهى تغنى اغنيه "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمى، فأبهرت الجمهور بصوتها الذى يشبه صوت والدتها الفنانة هيفاء وهبى.

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وتشارك هيفاء وهبى فى عمل فنى جديد وهو مسلسل بعنوان "أسود فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.
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