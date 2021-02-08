وزير خارجية الأردن: نريد سلاما عادلا بين جميع دول العالم.. فيديو

قال أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، إن الولايات المتحدة لها دور حقيقي في تحقيق السلام الشامل والدائم مؤكدا أن علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية.





وأضاف أيمن الصفدي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن رئيس المملكة الاردنية تحدث مع الرئيس بايدن منذ فترة وأكد على استمرار العمل معنا من أجل إيجاد البيئة التي تتيح التقدم في تحقيق السلام الشامل .



