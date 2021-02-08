وزير الداخلية يستقبل أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد





وقدم الدكتور أشرف صبحى والدكتور حسن مصطفى التهنئة لوزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.









وأعرب صبحى عن خالص شكره وتقديره للدور الذى اضطلعت به وزارة الداخلية فى تأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ما ساهم فى نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها، مؤكدًا نجاح الإجراءات الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية فى التعامل مع جميع التحديات التى فرضها تنظيم البطولة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وبمشاركة (32) دولة.









وأشاد بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى الداخلية والشباب والرياضة على مدار فعاليات البطولة حتى انتهائها معربًا عن تطلعه لمزيد من تطوير سبل التعاون القائم مع وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية.





وأعرب الدكتور حسن مصطفى عن شكره وتقديره للجهود الأمنية والتنسيق الدائم بين كافة أجهزة وزارة الداخلية واللجنة المنظمة طوال فترة انعقاد البطولة.









من جانبه أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية عن تقديره للجهود الوطنية الصادقة التى بذلتها وزارة الشباب والرياضة فى سبيل ترسيخ الوجه الحضارى للبلاد مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مزيد من التعاون وتعزيز أطر العمل فيما يتعلق بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية.