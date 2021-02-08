مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعيد إحياء فن المنمنمات الإسلامية

تستعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمملكة العربية السعودية، لإصدار كتاب مصور يضم مقتنياتها من المنمنمات الإسلامية، التي تتشكل من مجموعة كبيرة من صور المخطوطات والكتب والرسومات النادرة .



وتقتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عددا كبيرا من المخطوطات والكتب، التي تشتمل على هذا الفن العربي الإسلامي العريق وهو فن: المنمنمات والتشكيل الزخرفي الذي يعتمد على الرسوم والزخارف والزركشات ، والذي يصاحب الكتب والكتابة، وتتميز بدقة الرسم والتلوين وتنوع الصور والخطوط، والهوامش المزخرفة والوجوه، وهو فن برع فيه عدد من الخطاطين والرسامين المهرة الذين كانوا يزينون به الكتب والمخطوطات، أمثال: ابن البواب، وابن مقلة، وياقوت المستعصمي، وغيرهم ، وتحتوي المكتبة على مخطوطات تتضمن منمنمات ذات اتجاهات فنية مختلفة، وفنون ومدارس تصويرية متنوعة .



وتشتمل الرسومات على رحلات صيد، وتفاصيل يومية وحكايات مسرودة، كما تتضمن رسومات العلوم والخرائط والأماكن، والنبات والحيوان، والبقاع المقدسة، والطرق كما تحتوي على مجموعة كبيرة من الموضوعات الأدبية والثقافية والطبية والعلمية والتشريحية والتعليمية .