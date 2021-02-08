ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار رئيس الجمهورية: قرار عودة الدراسة فى يد الحكومة.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:41 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى أمر وارد.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بعد الإصابة بالفيروس يكون الجسم أجسام مضادة تستمر لفترة معينة، قد يحدث بعدها إصابة أخرى، إضافة إلى احتمالية حدوث عدوى مرة ثانية بدون أعراض خلال فترة تواجد الأجسام المناعية»، لافتا إلى أن الأجسام المضادة تستمر في جسم الإنسان لمدة قد تصل إلى 6 شهور. 
وأضح مستشار رئيس الجمهورية أن متوسط فترة حضانة فيروس كورونا يمتد من 3 أيام إلى 14 يوما، مشيرا إلى أن فترة العزل الواجبة تصل إلى 14 يوما من بداية ظهور الأعراض.
وأردف «تحليل بي سي آر يحدد مدى سلبية العينة، وأحيانا تطول فترة إيجابية تحليل كورونا وتتخطى شهرا بسبب ما يسمى «بواقي» الفيروس»، مشيرا إلى أن الأعراض والتحليل والأشعة المقطعية تعد الفيصل في كشف الإصابة بفيروس كورونا. 
وحول عودة الدراسة بالمدارس والجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني قال «قرار عودة الدراسة في يد الحكومة ويتوقف على عوامل ومحددات كثيرة تراعي مصلحة البلد وتوفير الأمان للطلاب في الوقت ذاته»، معلقا «هذا القرار يعتمد على مؤشرات كثيرة والهدف الأول للدولة حياة المواطنين». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تصل إلى الحالات الحادة.. الجهاز المناعي يرفع خطورة الإصابة بـ كورونا

مفاجأة.. دراسة جديدة تظهر سبب تدهور حالة بعض مصابي كورونا

إزاي تعرف إنك مصاب بفيروس كورونا؟ مستشار الرئيس لشئون الصحة يرد

مناعة فيروس كورونا تستمر من 8 أشهر إلى سنة.. أدلة جديدة

بشرى سارة للمتعافين من كورونا.. محصنون 8 أشهر من الفيروس

خبير مناعة يكشف خطوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

تويوتا تستدعي سياراتها في مصر وعلى رأسها كورولا.. تفاصيل

تصريح مثير من بايرن ميونيخ قبل ساعات من مواجهة الأهلي

الأرصاد تطمئن المصريين عن طقس الغد: دافئ نهارا والعظمى 27

نبيل الحلفاوي معلقا على تشكيل الأهلي: كنت أفضل نزول محمد شريف وبواليا

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء