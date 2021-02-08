30 دقيقة.. تقدم بايرن ميونخ بهدف وإصابة علي معلول

انتهت أحداث 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب ااستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.





بدأت ضربة البداية من أقدام بايرن ميونخ، بكرة طويلة امام منطقة جزاء الأهلي، ولكن كان أيمن أشرف مستقر في مكانه وشتت الكرة بهدوء بعيدًا عن مرمى محمد الشناوي.





انقذ الشناوي مرماه من أول هجمه تعتبر خطيرة في الدقيقة 4 من عمر المباراة، بخروج موفق واقتناص الكرة قبل وصولها الى ليفاندوفسكي مهاجم البايرن.





كثف محمود كهربا لاعب الأهلي الضغوط على لاعبي بايرن ميونخ من منتصف الملعب، وحصل الكرة أكثر من مرة ولكن لم يتمكن من الوصول الى مرمى نوير حارس مرمى الفريق الألماني.





تدخل أيمن أشرف بقوة على الجناح الأيمن لفريق بايرن ميونخ، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة أي شئ.





واستحوذ الأهلي على الكرة في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وحاول محمد مجدي قفشة التوغل ولكن لم يستطيع كسر الحاجز المنيع.





مرر بابا كرة رائعة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 8 على رأس ليفاندوفسكي وسدد رأسية ولكنها تعلوا مرمى الشناوي وتمر بسلام.





ومرر ألابا كرة بينية هي الأخطر على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 ولكن خرج الشناوي حارس الاهلي من مرماه ليبعدها عن منطقة الجزاء ببراعة.





وأبعد أيمن أشرف مدافع الأهلي كرة خطيرة بعد ان قدرها الشناوي بالخطأ وخرج من مرماه في الدقيقة 12 من عمر المباراة.





وتألق الشناوي مرة أخرى في الدقيقة 15 من عمر المباراة وأبعد الكرة عن مرماه بعد توغل جنابري داخل منطقة الجزاء.





وفي دربكة دفاعية من الاهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16.





ونظم الأهلي هجمة مميزة بدأت من أقدام كهربا الذي مرر كرة سريعة لطاهر محمد طاهر وتوغل داخل منطقة الجزاء ولكن كان لها نوير بالمرصاد.





وأهدر مارك روكا فرصة الهدف الثاني لبايرن ميونخ، وفي الدقيقة 24 بعد توغله داخل منطقة الجزاء والمرور من أيمن أشرف وتسديد كرة قوية ولكنها تمر بجوار مرمى الشناوي.





وللمرة الثانية روكا يسدد كرة على مرمى الشناوي في الدقيقة 26 ولكن كان الشناوي يقظ هذه المرة وتصدى لها ببراعة.





وخرج علي معلول بعد تعرضه للاصابة في العضلة الخلفية، وحل ياسر ابراهيم بدلًا منه أيمن أشرف في مركزه.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.









وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي



