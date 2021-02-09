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برلمان

العقوبة لا تسقط إلا بالسداد.. مشروع قانون لتعديل مواد الشيك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمد الشعراوي
قال النائب علي الدسوقي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إنه بصدد إعداد مشروع قانون بتعديل عقوبة مواد الشيك،  بسبب ضعف العقوبة عند عدم السداد وهي 3 سنوات فقط.

وأكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ضعف العقوبة أدى إلى إنتشار ظاهرة النصب والإحتيال وظهور ما يسمى بظاهرة المستريح ، موضحا أنه مع عدم السداد يتم القبض علي المتهم وتكون عقوبته السجن 3 سنوات، ثم بعد ذلك يسقط الحكم ويضيع الحق على أصحابه وهو أمر غير مقبول. 

وأكد عضو البرلمان، أنه سيتم تغيير العقوبة وجعلها لا تسقط مدى الحياة إلا عند وفاة الشخص أو سداد الشيك، لافتا إلى أن تغليظ الحكم سيكون رادعا قويا لمن تسول له نفسه النصب على غيره .
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