سكان شارع نادى إمبابة الرياضي يستغيثون من عشة لتربية الحيوانات وتحويل شقة سكنية لتجاري

استغاث أحد سكان شارع نادى إمبابة الرياضى التابع لحي إمبابة بمحافظة الجيزة، فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من أصحاب عقار، قاموا ببناء دور مخالف لتربية الحيوانات به بغرض بيعها.

وقال في رسالتهم: يوجد عقار مخالف رقم 68 شارع نادى إمبابة الرياضي حي إمبابة جيزة حيث تم بناء دور مخالف بلكونة خارجية بالدور الرابع وبناء عشة بسطح العقار واستغلالها بغرض غير سكني وهو تربية الحيوانات من القطط والكلاب والحمام والعصافير لبيعها.





وأضاف: لدينا أسر كبيرة في السن واطفال يتأذون من الرائحة الكريهة الصادرة من فضلات هذه الحيوانات، فضلًا عن انتشار الحشرات بشكل كبير في فترة الليل، وتابع: جيراننا لا يأبهون بحياة جيرانه ولا يهمه سوى التربح دون مراعاة حقوق جيرانه، ولا بالشكاوى التي تلقوها من قبلنا وغيرنا من الجيران.





وأشار إلى أن جيرانه استغلوا شقة سكنية بالدور الأرضي للنشاط تجاري مع استغلال عداد الكهرباء من سكني لتجاري للبيع الحيوانات، بالإضافة إلى أن هذه الحيوانات تسبب مخاطر صحية وبيئية كبيرة تهدد حياة المواطنين المجاورين لها، وتزيد نسبة التعرض لهذه المخاطر عند الحوامل والأطفال وكبار السن، وتؤدي بهم إلى الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية نحن الآن نخاف من انتشار وباء داخل المساكن وبالأخص فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وناشد المسئولين بحل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بصحة سكان المنطقة.





للتواصل مع الشاكي من خلال رقم

01284417577





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