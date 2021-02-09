بالحجاب.. شاهد| أول إطلالة لـ حلا شيحة ومعز مسعود من عقد قرانهما









وظهرت حلا شيحة وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض طويل بأكمام من الدانتيل الشفاف، واختارت حجابا باللون الأبيض عى رأسها تغطي به شعرها.





واكملت



وأبرزت حلا شيحة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار أحمر الشفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا والآي شادو لتبرز من جمال عينيها، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.واكملت حلا شيحة إطلالتها ببعض الإكسسورات المميزة، فقامت بارتداء بعض الأساور على يديها باللون الذهبي والفضي لتتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية، بعد عقد قران الفنانة حلا شيحة على المنتج معز مسعود، بسبب فرض الخصوصية الزائدة على حفل عقد القران.

وإليكم الصورة التي توضح أول إطلالة حلا شيحة من عقد قرانها على معز مسعود..