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فن

رشا شيحة تهنئ شقيقتها حلا بعقد قرانها على معز مسعود

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:37 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

حرصت رشا شيحة على تهنئة شقيقتها حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية معز مسعود، الذي اقام اليوم في احد الفنادق الشهيرة على النيل.

 

ونشرت مقطع فيديو قصير من الاستعدادت داخل الفندق، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكان أكد "صدى البلد" وجود علاقة تربط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة عبر انفراد بنشر صورة لهما في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية. 

 

معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.

 

وتزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود، فسبق أن تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

 

وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.

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