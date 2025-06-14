سماع دوي انفجارات في مدن إيرانية بصواريخ إسرائيلية

أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ردهم على إسرائيل جعلها تدرك أننا نرد بالصمود على أسلوب فرض القوة والخداع.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار قوي في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية 4 نقاط في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية بشن الاحتلال موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في إيران.



وقال مجلس الأمن القومي الإيراني: عقدنا اجتماعا للمجلس أمس قبل الرد الإيراني على إسرائيل و استعرضنا خططا لمواصلة الرد على أي اعتداء من العدو.