أفادت وسائل إعلام أردنية رسمية اليوم، السبت، بإصابة مدنيين جراء سقوط "جسم متفجر" في مدينة إربد شمال الأردن، فيما يبدو أنها أولى الإصابات في البلاد بعد بدء الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

إصابة مدنيين في الأردن جراء سقوط «جسم متفجر»

وعرضت لقطات بثتها قناة المملكة التلفزيونية الرسمية، التي أفادت بالإصابات، مبنى تضرر أيضًا في الحادث، وقد طوقته السلطات في موقع الحادث.

الأردن: لن نسمح بأي انتهاك لمجالنا الجوي

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أمس، الجمعة، أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي للبلاد، تحت أي ظرف من الظروف.

طائرات ومنظومات الدفاع الجوي الأردنية تسقط صواريخ إيرانية

وأفاد بيان للقوات المسلحة بأن طائرات ومنظومات الدفاع الجوي الأردنية أسقطت عدة صواريخ وطائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في ذلك اليوم.

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وشنت إسرائيل، التي تشترك في حدود طويلة مع الأردن، ضربات غير مسبوقة على إيران يوم الجمعة، مستهدفةً قلب البرنامج النووي للبلاد وكبار القادة العسكريين.

منذ ذلك الحين، شنت إيران هجمات انتقامية متعددة على إسرائيل.

أغلق الأردن مجاله الجوي مؤقتًا يوم الجمعة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأول، لكن الرحلات الجوية استؤنفت صباح السبت، وفقًا لما ذكرته هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية لشبكة CNN.