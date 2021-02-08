جدل كبير بسبب صور عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود





وامتد الجدل بسبب عدم انتشار صور للحفل على السوشيال ميديا، وأرجح البعض سبب ذلك إلى التحفظ على هواتف الحاضرين للحفل قبل البدء فيه، لذا لم تنتشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأعلنت الفنانة هنا شيحة إتمام عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على المنتج والداعية معز مسعود.





وقالت هنا شيحة «تم عقد قران حلا شيحة والداعية معز مسعود في أحد الفنادق بغياب الإعلام والصحافة».





وتزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود، فسبق أن تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.





واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، وأغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.





وصرح هانى عادل فيما بعد عن سبب الانفصال بأن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.





وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.





وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.

حالة كبيرة من الجدل سادت، في الساعات الماضية، بعد عقد قران الفنانة حلا شيحة على المنتج معز مسعود، وذلك بسبب فرض الخصوصية الزائدة على حفل عقد القران.