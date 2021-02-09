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فن

"عالحلوة والمرة معاك".. آيتن عامر تدعم الأهلي بعد الخسارة من بايرن ميونيخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:51 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
عقت الفنانة آيتن عامر، على خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقامة بقطر.

وكتبت آيتن عبر حسابها على موقع "تويتر: "فخورة بيك يا أهلي.. عالحلوة والمرة معاك.. الأهلي.. شكرا لكل الفريق الرجالة بجد".

ويدين بايرن بالفضل في الفوز إلى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفي المباراة، وبهذه النتيجة، يتأهل البافاري إلى المباراة النهائية لمواجهة تيجريس المكسيكي.

ومن المقرر أن ينافس الأهلي على الميدالية البرونزية في المسابقة حين يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل.

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