المخرج سعد هنداوي يقود ورشة صناعة الفيلم في إفريقيا بالدورة الـ 10 لمهرجان الأقصر

يقود المخرج سعد هنداوى "ورشة صناعة الفيلم القصير" بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، التي ستنطلق أواخر شهر مارس بمدينة الأقصر.





المخرج سعد هنداوي قدم للسينما المصرية عدة أفلام منها: (السفاح – ألوان السما السابعة – حالة حب) وغيرها من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وقد حصلت أفلامه علي العديد من الجوائز الدولية، وهو من جيل المخرجين الذين يحبون السينما ومهرجاناتها الفنية.



