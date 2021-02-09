ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفاندوفسكي: استمتعنا باللعب أمام الأهلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:41 ص
روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
Advertisements
محمد السعيد
أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني عن سعادته بتخطي عقبة الأهلي، وبلوغ المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.

كان بايرن ميونخ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد، أمس الاثنين، سجلهما روبرت ليفاندوفسكي.

وقال روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي نادي بايرن ميونخ عقب مباراة الأهلي:" سعداء للغاية بلوغنا المباراة النهاية، لقد سعينا للسيطرة منذ البداية، وكنا نريد أن نعزز من تقدمنا سريعا".

وتابع:" استمتعنا  باللعب هنا ونسعى لتحقيق سادس ألقابنا، والفوز بكأس العالم للأندية سيكون له طابع خاص، ونحن مستعدون".

وأكمل ليفاندوفسكي:" المباراة النهائية ضد تيجريس ستكون صعبة، وسنبدأ في التحضير لها من الغد، أتمنى أن نقدم أداءً أفضل في المباراة النهائية".

وسيواجه بايرن ميونخ نظيره تيجريس أونال المكسيكي يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية، بينما سيواجه الأهلي بالميراس في اليوم ذاته فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

مونديال الأندية.. تيجريس المكسيكي يضرب هيونداي الكوري بهدفين في الشوط الأول

مونديال الأندية .. تيجريس أونال المكسيكي يفوز 2-1 على هيونداي الكوري

ليفاندوفسكي يتحدى الأهلي: فريق قوي وسنقاتل من أجل الفوز

بايرن ميونخ يكتب الهزيمة الأولى لـ الأهلي تحت قيادة موسيماني

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9-2-2021.. فيديو

علقة موت.. زوج ينهي حياة زوجته لطلبها الخروج من المنزل

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دورى أبطال إفريقيا.. فيديو

تعرف على أجندة لجان النواب لمناقشة بيانات الوزراء.. اليوم

مفاجأة.. جماعات متطرفة تجند أفرادا في الجيش الأمريكي

زواج معز مسعود وحلا شيحة.. تعرف على عدد زيجاتها السابقة

Advertisements

أخبار الرياضة.. هجوم رضا عبدالعال على الأهلي.. موقف علي معلول من مواجهة بالميراس

محمد شريف يوجه رسالة إلى ليفاندوفسكي بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

ليفاندوفسكي: استمتعنا باللعب أمام الأهلي

مكنش هيقدم أكتر من الأهلي.. خالد الغندور: كنت أتمنى مشاركة الزمالك في كأس العالم

موجز السوشيال: أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. ورسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دورى أبطال إفريقيا.. فيديو

صاحب مذبحة برشلونة.. أحمد شوبير يستعرض نتائج البايرن.. شاهد

أول تعليق من "قفشة" على مباراة الأهلى والبايرن.. شاهد

بعد الهزيمة من البايرن.. جمهور الأهلي يطالب اللاعبين بـ برونزية كأس العالم للأندية.. شاهد

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا

ليفربول يستهدف ضم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 أيام من إصابتها.. طفلة مريضة كورونا تفارق الحياة أثناء نومها

تعرف على أسعار بريليانس V6 في السوق المصرية

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021