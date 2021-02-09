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أخبار العالم

متحور كورونا اللبناني.. تغريدة لمدير مستشفى الحريري الجامعي تثير الخوف والفزع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:13 ص
فراس ابيض
فراس ابيض
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محمود نوفل
كتب مدير مستشفى الحريري فراس أبيض عبر تويتر متسائلا "هل سيأتي هذا العام بعنوان آخر: متحور كورونا اللبناني؟ يوفر الانتشار المجتمعي العالي للفيروس البيئة المثالية للتحور والتكيف، وقد أثبت فيروس كورونا قدرته الجيدة على ذلك".

وتابع: "بالإضافة الى ارتفاع معدل تفشي العدوى في المجتمع، لم يكن لبنان صارما في اقفال حدوده، ويفتقد الى برنامج محلي للمراقبة الجينية لفيروس كورونا في ظل هذه الظروف المواتية، يسهل انتقال المتحورات الأخرى إلى البلد، وانتشارها دون أن يتم اكتشافها، مما يعطيها فرصة للتحور مع كل انتقال".


وأضاف أن المتحورات الجديدة يمكن أن يكون لها خاصيات مختلفة يمكن أن يصبح الفيروس أكثر عدوى، أو أقل استجابة للقاح ، أو أكثر أذية، ويمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة، كما اكتشفت السلطات الصحية والأفراد الذين عادوا واصيبوا بالعدوى مرة ثانية، في البرازيل وجنوب إفريقيا.

وتابع أن التداعيات ستكون بعيدة المدى فقد  أظهر الانتشار الواسع في العالم للمتحورات، أنه لا يوجد بلد آمن ما لم تكن كل البلدان آمنة لذلك من الضروري أن تحصل وزارة الصحة على الدعم الذي تحتاجه للحد من انتشار العدوى وتوسيع برنامج الترصد الوبائي الخاص بها".

وواصل أن "الهدف من هذه التغريدة ليس التخويف بل التثقيف، كلما عرفنا المزيد عن الفيروس، زاد قدرتنا على التخطيط واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع فيروس الكورونا، ثبت أن التباطؤ والتساهل مكلفان للغاية وقديما قال الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا". 
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