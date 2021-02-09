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محافظات

دورة تدريبية في اللغة العربية لـ 50 إمام مسجد في البحر الأحمر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن الدكتور محمود الشيمي، مدير أوقاف البحر الأحمر، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة، جامعة جنوب الوادي، لعقد دورات لغة عربية لأئمة المساجد بالمديرية.

 

وأكد مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، أنه سيتم عقد دورة تدريبية في اللغة العربية لـ 50 إمامًا من أئمة البحر الأحمر، تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير، وتنتهي يوم 17 من نفس الشهر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي.

 

وتابع مدير أوقاف البحر الأحمر، أن الهدف من الدورات في اللغة العربية هو رفع مستوى الأئمة، على أن تكون هناك دورات متتالية بصفة مستمرة لجميع أئمة البحر الأحمر لرفع مستواهم في اللغة العربية داخل منبر تعليمي أكاديمي.

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