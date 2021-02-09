من هو مخترع البيانو

يعد البيانو إحدى الآلات الموسيقية الشهيرة التي يسعى الكبار والصغار إلى تعلم العزف عليها، و البيانو آلة لها صوتها المميز الذى يحب أن يسمعه عدد كبير وهناك عدد من الأشخاص أصبحوا لهم اسم كبير ومعروف مربط بـ البيانو .









يرجع اكتشاف آلة البيانو الى الايطالى بارتولوميو كريستوفورى ، فهو ولد فى مايو 1655 عمل فى ورشة صناعة بمدينة بادوفا ، عند بلوغة الرابعة والثلاثين تلقى دعوة الامير فرديناند دى مديتشى لشغل وظيفة فى متحف الالات الموسيقية و بسبب هذه الوظيفة اصبح لدية وقت فراغ ليستمر فى البحث والتطوير ، كما اصبح له فرصة فى الاطلاع عن كتب امهر صناع الآلات الموسيقية فى أوروبا .





استمر كريستوفورى حتى عام 1720 فى تطوير البيانو ولكن تررد فى اشهارها معتقد انها لم تكتمل بعد فترة قام باختراع الة ذات لوحة مفاتيح تضرب اوتارها بالمطارق وسماها البيان القيثارى ذا الصوت الخفيض والمرتفع .





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وصل كريستوفورى الى جميع الاساسيات الموجودة فى البيانو الحديث فقد كانت إطارات البيانو المصنوعة من الخشب غير قاردة على تحمل التوتر الناتج عن ضرب الاوتار داخل الصندوق وهذا كان سبب فى تطويرة .





يقال ان الصينيون اخترعوا عام 2650 قبل الميلاد آلة موسيقية وترية اطلقوا عليها اسم " ke " ، كانت عبارة عن اوتار مشدودة على صندوق خشبى ذى جسر متحرك تم تطويرها ومنها قاموا باختراع الة اخرى سميت بالمونوكورد ، تطور وتم اضافة جسر متحرك يصدر المزيد من النوتات .





تم تطور البيانو عبر الزمن حيث تم تصميم البيانو المربع فى المانيا عام 1742 ، وهو الذى انتشر بشكل كبير على عكس التصميم التابع لـ كريستوفورى ، وفى عام 1781 ظهر بيانو جراند ، وقد عزز هذا البيانو من اهتزاز الاوتار عند الضغط على الدواسات ، ومنها ظهر بيانو فورت وكان صاحبة " لادولف فون مينزيل " وهو احد الرسامين المشهورين فى المانيا فكان يقيم حفلات موسيقية داخل منزلة.