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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يدعم دمج وتمكين ذوي الإعاقة السمعية البصرية

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية، والعمل على إزالة التحديات التي تعوق اندماجهم الكامل في المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية.

وشدد المجلس على أن الإعاقة السمعية البصرية تتطلب استجابات وسياسات متخصصة تضمن الحق في التواصل، والوصول إلى المعلومات، والتنقل، والتعليم، والخدمات، بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.

ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير الخدمات الداعمة وتهيئة البيئات الدامجة، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

كما أكد المجلس أن احترام التنوع الإنساني وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لتجديد الالتزام ببناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً للجميع.

المجلس القومي لحقوق الإنسان الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقة السمعية البصرية القومي لحقوق الإنسان

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