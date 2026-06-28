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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سيناء في القلب.. نجاح أول تدخل بتقنية «كي العصب الكلوي» لعلاج ارتفاع ضغط الدم بمجمع الفيروز

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، في إجراء أول تدخل علاجي بتقنية "كي العصب الكلوي" (Renal Denervation) داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، لعلاج مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية، في إنجاز طبي جديد يعكس نجاح جهود الهيئة في توطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآتها الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا النجاح يمثل خطوة نوعية جديدة في مسار توطين العلاجات التداخلية الدقيقة داخل مستشفيات الهيئة، ويؤكد قدرة المنظومة على تقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن إدخال تقنية "كي العصب الكلوي" إلى مستشفيات الهيئة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتوفير أحدث الممارسات الطبية داخل محافظات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات علاجية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال خارج محافظاتهم لتلقي العلاج.

وقال رئيس الهيئة إن الحالة كانت لمريض يعاني من ارتفاع شديد ومزمن في ضغط الدم المقاوم للعلاج الدوائي، حيث وصلت قراءات ضغط الدم إلى 200/120 رغم تلقيه علاجًا مكثفًا يتضمن ستة أنواع مختلفة من أدوية خفض ضغط الدم بأقصى الجرعات العلاجية، دون تحقيق الاستجابة المطلوبة، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على عضلة القلب وتراجع وظائف الكلى، وارتفاع احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

وأضاف أن الفريق الطبي، عقب تقييم الحالة ومناقشتها وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، قرر إجراء التدخل باستخدام تقنية "كي العصب الكلوي" عبر القسطرة التداخلية، وهي إحدى التقنيات الحديثة لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم المقاوم، حيث تعتمد على استخدام موجات التردد الحراري لتعطيل النشاط الزائد للأعصاب المحيطة بالشريان الكلوي، بما يسهم في خفض ضغط الدم تدريجيًا وتقليل المضاعفات وتحسين الحالة الصحية للمريض.

 

الإجراء تم بالكامل من خلال قسطرة تداخلية دقيق

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الإجراء تم بالكامل من خلال قسطرة تداخلية دقيقة عبر شريان الفخذ، دون الحاجة إلى تدخل جراحي، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا النوع من التدخلات العلاجية الدقيقة في القطاع الخاص تصل لـ مليون جنيه، بينما تحمل المنتفع فقط قيمة 482 جنيهًا كنسبة مساهمة مقررة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس نجاح المنظومة في إتاحة أحدث الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنين دون أعباء مالية.

الفريق الطبي 

ولفت رئيس الهيئة إلى أن مجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء يواصل ترسيخ مكانته كمركز طبي متقدم قادر على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وتقديم خدمات تخصصية دقيقة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، بما يدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل في تحقيق العدالة الصحية وإتاحة الخدمات الطبية المتطورة لجميع المواطنين.

وأشاد رئيس الهيئة بالأداء المتميز للفريق الطبي الذي شارك في إجراء هذا التدخل، مؤكدًا أن هذه النجاحات النوعية تأتي نتيجة تكامل الخبرات الطبية والتجهيزات الحديثة والعمل بروح الفريق الواحد داخل منشآت الهيئة.

وقد أُجري التدخل الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، وبحضور الأستاذ الدكتور حازم إسماعيل الجندي، والدكتور أحمد حتاتة، والدكتور أيمن حازم خميس، والدكتور هاني عبد المالك عليان، وتحت إشراف وتحضير الأستاذ الدكتور محمود الحسيني عواد، رئيس قسم أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، والدكتور محمد بيومي إبراهيم عيسى، طبيب مقيم، وبمشاركة أطباء القلب؛ الدكتور مالك السيد علي، والدكتور أحمد هشام عبدالخالق، وأطباء القسم؛ الدكتور مارك أشرف أندريا، والدكتور قطامش عادل قطامش، والدكتورة آية ناصر أحمد، والدكتورة نهال عبد السلام عتاقي، وفريق التخدير برئاسة الدكتور محمد ممدوح الحيني، رئيس قسم التخدير، والدكتورة ندى أمين النشار، أخصائي التخدير، إلى جانب نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية بمجمع الفيروز الطبي، الذين أسهموا في نجاح الإجراء واستقرار الحالة الصحية للمريض.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في توطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يعزز قدرة المنظومة على تقديم خدمات طبية متقدمة تضاهي المعايير العالمية، ويحقق رؤية الدولة في بناء نظام صحي أكثر شمولًا واستدامة وجودة.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل كي العصب الكلوي جنوب سيناء المعايير العالمية

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