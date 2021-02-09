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فن

نعمة الصحة.. محمد أنور: أجريت عملية صغيرة أوي واتعلمت منها كتير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حرص الفنان محمد أنور، على توجيه رسالة لمتابعيه من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك".

وقال محمد أنور: "أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك أغلب الناس بيتمني نعم كتير وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة".

وتابع قائلًا: "للأسف دي النعمة الوحيدة اللي مابتفكرش فيها غير لما تصاب بمرض معين ، أو تعمل عملية ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم ، بقي حلم من احلامك وساعتها بتتمني من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك".

بينما اختتم حديثه قائلًا: "معلش مش قصدي ابقي عميق والله .. بس أصل انا عملت عملية صغيرة اوي واتعلمت منها كتير اوي .. فقولت اكتب الكلام ده عشان لما أبقي كويس وأنسي النعمة دي الفيس بوك يفكرني".
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