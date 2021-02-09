نعمة الصحة.. محمد أنور: أجريت عملية صغيرة أوي واتعلمت منها كتير

حرص الفنان محمد أنور، على توجيه رسالة لمتابعيه من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك".





وقال محمد أنور: " أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك أغلب الناس بيتمني نعم كتير وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة".





وتابع قائلًا: "للأسف دي النعمة الوحيدة اللي مابتفكرش فيها غير لما تصاب بمرض معين ، أو تعمل عملية ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم ، بقي حلم من احلامك وساعتها بتتمني من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك".



