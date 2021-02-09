د. أحمد عز الدين يكتب: تيهة الملاذ الزائف

قابلني أحدهم ولم أكن أعرفه..

تكلمنا عن جميع الأوضاع السياسية الدينية..

كان مشحونا بالطاقة السلبيه نتيجة ما وجده من مواقف سيئة من وجهة نظره..

- قلت له: أأنت ضد كل هذه الشخصيات والأوضاع؟

• قال: نعم

- قلت له: وماذا عن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه؟

• قال: أنا مسلم ويعنيني كل شيء.

- قلت له: وأين التخصص، فأنت لك تخصص وأنا لي تخصص وكلانا لا يمكن لغير المتخصص التدخل في تخصصنا..

• قال لي: ولمن قال الرسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

- قلت له: كلمة "ذلك" تعود على البعيد وهي تعود على التغير باليد وهو أضعف الإيمان.. وإلا تضاربت الأحاديث فيالإسلام.

• نظر لي وتفكر.. وسكت أنا أتدبر...

- قلت له: لا تنشغل بغيرك عن نفسك وتبرر ذلك بأن الله أخصك في الحكم على مواقف الناس من الناس..

وقلت له ما رأيك في المحب، أيعيش في نعيم؟

• قال: نعم

- قلت له: المحب يعيش في عذاب الشوق حتى يصل إلى فناء روحه في روح المحبوب فيعيش معه وينشغل عن الآخرين..

• قال في محاولة للدفاع عن نظرياته التي تكلم عنها نحو الإسلام السياسي: ولكن ومن مسئول عن الإصلاح؟

- تبسمت أنا وقلت له: أنا لست حزينا على موقفك الذي يجعلك تعاني أكثر من أن تحيا الحياة، ولكن السؤال هو: ومن المسئول عن إصلاح ما بداخلك؟



