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ساحة رأي

د. أحمد عز الدين يكتب: تيهة الملاذ الزائف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
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 قابلني أحدهم ولم أكن أعرفه.. 
تكلمنا عن جميع الأوضاع السياسية الدينية.. 
كان مشحونا بالطاقة السلبيه نتيجة ما وجده من مواقف سيئة من وجهة نظره.. 
- قلت له: أأنت ضد كل هذه الشخصيات والأوضاع؟ 
• قال: نعم
- قلت له: وماذا عن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه؟ 
• قال: أنا مسلم ويعنيني كل شيء. 
- قلت له: وأين التخصص، فأنت لك تخصص وأنا لي تخصص وكلانا لا يمكن لغير المتخصص التدخل في تخصصنا.. 
• قال لي: ولمن قال الرسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. 
- قلت له: كلمة "ذلك" تعود على البعيد وهي تعود على التغير باليد وهو أضعف الإيمان.. وإلا تضاربت الأحاديث فيالإسلام. 
• نظر لي وتفكر.. وسكت أنا أتدبر...
- قلت له: لا تنشغل بغيرك عن نفسك وتبرر ذلك بأن الله أخصك في الحكم على مواقف الناس من الناس.. 
وقلت له ما رأيك في المحب، أيعيش في نعيم؟ 
• قال: نعم
- قلت له: المحب يعيش في عذاب الشوق حتى يصل إلى فناء روحه في روح المحبوب فيعيش معه وينشغل عن الآخرين..
• قال في محاولة للدفاع عن نظرياته التي تكلم عنها نحو الإسلام السياسي: ولكن ومن مسئول عن الإصلاح؟ 
- تبسمت أنا وقلت له: أنا لست حزينا على موقفك الذي يجعلك تعاني أكثر من أن تحيا الحياة، ولكن السؤال هو: ومن المسئول عن إصلاح ما بداخلك؟

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