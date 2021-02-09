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رياضة

مصطفى محمد: رفضت عرضا من فنربخشة.. وجالاتا سراي عائلتي الثانية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:58 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
أعرب النجم المصري مصطفى محمد عن سعادته إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي.

وقال مصطفى محمد خلال مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف نادي جالاتا سراي التركي:" "تلقيت عرضًا من فنربخشة في الموسم الماضي، لكنني أكثر سعادة بوجودي في جالاتا سراي".

وتابع مصطفى محمد:" جالاتا سراي بمثابة عائلتي الثانية".

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وقدم مصطفى محمد أداءً رائعا مع جالاتا سراي، منذ انضمامه إلى الفريق، حيث شارك في مباراتين، سجل خلالهما هدفين.
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