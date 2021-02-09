شاهد.. معركة مميتة بالسلاح الأبيض بين مراهقين في محطة ترام

كشفت لقطات مصورة عبر كاميرات مراقبة لحظة تشاجر مراهقان مقنعان بالأسلحة البيضاء في وضح النهار بمحطة ترام.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أخفى شاب يدعى شجاع علي، يبلغ من العمر 19 عامًا، سكينا في جعبته قبل أن ينصب كمينًا لصبي آخر ، يبلغ من العمر 17 عامًا ، كان جالسًا على درابزين مع صديقين له في محطة ترام أبراهام موس في مانشستر.

وتوضح اللقطات "علي" وهو مرتديا بدلة رياضية سوداء ويركض نحو الصبي البالغ من العمر 17 عامًا ويضربه قبل مطاردته في موقف السيارات.

لكن الصبي الأصغر قاومه ، ورشق "علي" بالحجارة وأخذ منه سكينه قبل أن يطعنه بها أربع مرات بينما كانوا يركضون حول بعضهم البعض في موقف السيارات.

وعلى أثر هذا الشجار، نقل "علي" ، من مدينة بوري ، مانشستر الكبرى ، لاحقًا إلى المستشفى مصابًا بجرح في ركبته اليسرى وفخذه، حيث كان لديه قطع من 2 إلى 3 بوصات في الجانب الأيسر من رأسه وثقب في الجانب الأيمن من ساقه فوق ركبته مباشرة.