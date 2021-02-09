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رياضة

شوبير يشيد بإنجاز ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:19 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم

علق الكابتن احمد شوبير على الإنجاز الذي حققته لاعبة التنس المصرية ميار شريف بفوزها في مباراة اليوم ببطولة أستراليا المفتوحه للتنس لتصبح لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الثاني من البطولة

وغرد  شوبير عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "‏ميار شريف تكتب التاريخ وتصبح اول مصريه تفوز بمباراه في احدي بطولات التنس الاربعه الكبري بعد فوزها علي الفرنسيه باكيه بمحموعتين نظيفيتين خليك فاكر مصر جميله".


وحققت ميار شريف، إنجازا مصريا غير مسبوق، بعد أن تمكنت من هزيمة منافساتها الفرنسية كلوي باكي، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة (5/7) و(5/7)، لتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة.


وبفوزها في مباراة اليوم باتت شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة.


كما أن الفوز يعتبر الأول لمصر في بطولة أستراليا منذ 1971، منذ انتصار مواطنها إسماعيل الشافعي في ذلك العام.


وهذا الانتصار هو الأول للاعب مصري أو لاعبة مصرية في البطولات الكبرى منذ إسماعيل الشافعي أيضا عام 1977.


وبتأهلها إلى الدور الثاني ضمنت شريف الحصول على 100 نقطة تضاف إلى تصنيفها العام، كما ستحصل على جائزة مالية قدرها 115 ألف دولار

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