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أخبار العالم

اعتقال فنانة مغربية بالكويت لمشاركتها في أغنية مع مطرب إسرائيلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:30 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الفنانة المغربية، سناء محمد، تم اعتقالها في الكويت، بسبب مشاركتها في أغنية مع الفنان الإسرائيلي إلكانا مارزيانو.

وزعمت القناة الإسرائيلية أن سناء تلقت عدة تهديدات بالقتل عقب ظهورها إلى جانب مارزيانو في أغنيتهما المشتركة.

وقال مصدر مقرب من الفنانة المغربية للقناة، إن سناء سيتم إطلاق سراحها وترحيلها من الكويت، مشيرة إلى أنه من غير الواضح عما إذا كانت الفنانة المغربية تعيش في الكويت أم تقوم بزيارتها.

وكان عوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد كشف في وقت سابق عن هذا العمل الغنائي، الذي وصفه بأنه "أول تعاون فني إسرائيلي مغربي"، منذ إعلان تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

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