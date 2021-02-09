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ديني

الأوقاف: عقد دورة متخصصة في اللغة العربية لأئمة بني سويف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:02 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد دورة تدريبية في اللغة العربية للائمة في محافظة بني سويف في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة بني سويف من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

وذكرت الوزارة أن الدورة سيتم عقدها، يوم الاثنين الموافق 15 / 2 / 2021م ، حتى 18 / 2 / 2021م بواقع أربعة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف بني سويف ، وذلك بمقر كلية الآداب جامعة بني سويف ، وهم: 

للإطلاع على الأسماء من هنا

وزير الأوقاف يكرم الناجحين في مسابقة الخطيب المتميز

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الخطابة أحد أهم فنون القول، وضروب البيان، ووسائل التأثير، وهي أقدم الفنون الأدبية وأوسعها انتشارًا. 

كما أكد على أهمية إعداد الخطيب للموضوع إعدادًا جيدًا ، مع ترتيب الأفكار، والاتزان في الحركة، وسلامة اللغة، وصحة العبارة وبراعة الاستهلال ، وحسن الختام، مؤكدًا أن الخطابة علم له أصول وقواعد وهناك آلية لبناء الخطبة تحتاج إلى تأهيل وتدريب ، ويجب أن تقدم فكرًا جديدًا ويكون قابلًا للتطبيق.

يأتي هذا خلال لقائه بالناجحين بمسابقة الخطيب المتميز اليوم الاثنين 8/ 2/ 2021م بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف ، والتي تم عقدها بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الذي تم توقيعه يوم الاثنين 11/ 1/ 2021م .

من جانبهم أكد الناجحون في مسابقة الخطيب المتميز أن هذه المسابقات في أعلى درجات النزاهة والشفافية ، تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين.
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