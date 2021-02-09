الأوقاف: عقد دورة متخصصة في اللغة العربية لأئمة بني سويف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد دورة تدريبية في اللغة العربية للائمة في محافظة بني سويف في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة بني سويف من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة .





وذكرت الوزارة أن الدورة سيتم عقدها، يوم الاثنين الموافق 15 / 2 / 2021م ، حتى 18 / 2 / 2021م بواقع أربعة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف بني سويف ، وذلك بمقر كلية الآداب جامعة بني سويف ، وهم:





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