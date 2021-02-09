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باحث إماراتي يكشف هدف إطلاق مشروع مسبار الأمل.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:09 م
مسبار الأمل
مسبار الأمل
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محمود محسن
قال الباحث الإماراتي سليمان الجاسم، أن الامارات ستحقق نجاحا كبيرا للوطن العربي خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا أن الهدف من اطلاق "مسبار الأمل" هو ان يكون هناك أستقصاء أكبر  عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ  والظواهر الجوية الموجودة على سطح الكوكب.

وأضاف "الجاسم"، أننا بدأنا بالإقلاع نحو المريخ، مشيرا إلى أنه سيكون تحدي كبير وسيكتب التاريخ اننا سنصل إلى المريخ وسنكشف عن تفاصيل لم يعلمها أحد.

وحدد الدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، مجموعة من التأثيرات الإيجابية لمشروع «مسبار الأمل» منذ الإعلان عنه، ووصولًا إلى مرحلة قرب وصوله إلى مدار المريخ، والتي تتمثل في دور المسبار لتحفيز الجامعات والمؤسسات لإنشاء المراكز الفضائية البحثية المتخصصة في علوم الفضاء ومهامه ومشاريعه.

يأتى ذلك إضافة إلى أهمية المسبار باعتباره مصدرًا ملهمًا وعاملًا رئيسيًا في تحفيز الكوادر المواطنة للانضمام للتخصصات ذات العلاقة بقطاع الفضاء.

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