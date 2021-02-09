ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل غرقا في بيارة صرف صحي ببني سويف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا في بيارة بأرض زراعية بقرية "قـاي" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى.


تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، جثة هامدة، وادعاء وفاته غرقًا في بيارة بأرض زراعية بقرية قـاي، بدائرة المركز.


وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "محمد هاني علي" 3 سنوات، قرية قاي مركز إهناسيا، لقي مصرعه غرقًا في بيارة بأرض زراعية، اثناء تواجده مع أسرته بالأرض، وغافل أسرته ليلهو بالقرب من البيارة، فسقط بها ليلفظ أنفاسه الأخيرة.


وتم انتشال جثته ونقلها لمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

عقب تأكد غياب الشحات وكهربا.. الأهلي يكشف موقف علي معلول من مباراة بالميراس

طبيب الأهلي النفسي الأسبق يكشف مفاجأة لم يفعلها غير مانويل جوزيه

ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

نوبة قلبية تتسبب في رحيل نجم شهير

أردوغان يحدد شرطا لسحب القوات التركية من ليبيا

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

حبيبي يا .. عندما شاركت BMW الدبانة محمد فؤاد بطولة غاوي حب | صور