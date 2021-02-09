مصرع طفل غرقا في بيارة صرف صحي ببني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا في بيارة بأرض زراعية بقرية "قـاي" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى.









تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، جثة هامدة، وادعاء وفاته غرقًا في بيارة بأرض زراعية بقرية قـاي، بدائرة المركز.









وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "محمد هاني علي" 3 سنوات، قرية قاي مركز إهناسيا، لقي مصرعه غرقًا في بيارة بأرض زراعية، اثناء تواجده مع أسرته بالأرض، وغافل أسرته ليلهو بالقرب من البيارة، فسقط بها ليلفظ أنفاسه الأخيرة.







