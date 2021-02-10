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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تخطيت وجبة الإفطار كل يوم؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:03 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يشار عادة إلى الإفطار على أنه "أهم وجبة في اليوم". لكن هذا يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا البيان صحيحًا أم أنه مجرد أسطورة. ما يقرب من  25 ٪ منا يتخطون هذه الوجبة كل يوم وقد أصبح من المألوف القيام بذلك.

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إليك وفقا لموقع برايت سايد  الفوائد والعيوب المختلفة لتناول وجبة الإفطار 

1. يمكنك زيادة الوزن.

على الرغم من فكرة أن تخطي وجبة الإفطار كل يوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن ، فهذا ليس صحيحًا تمامًا. أظهرت بعض الأبحاث أن البقاء جائعًا في الصباح يمكن أن يرتبط  بالسمنة ، ليس فقط لدى الأطفال والشباب ، ولكن أيضًا بين كبار السن.


قد يحدث هذا لأن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يجعل الناس ينهمون في وقت لاحق. الأكل قبل النوم يؤدي إلى زيادة الوزن. لكن أظهرت إحدى الدراسات أيضًا أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن حتى لو لم تتناول وجبة دسمة لبقية اليوم بسبب تعطل الساعة الداخلية للجسم.

2. مزاجك يسوء.

يرتبط تخطي وجبة الإفطار باضطرابات المزاج لدى البالغين. يميل الأشخاص الذين لا يأكلون في الصباح إلى الإصابة بالاكتئاب كثيرًا. أيضا، تخطي وجبة الأولى من يوم 4 أو 5 مرات في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر  تطوير مرض السكري من النوع 2 بنسبة 55٪. يمكن أيضًا أن يرتبط بانخفاض مستويات السكر في الدم كذلك اهمالها من أسباب ثبات الوزن

3. تشعر بالتعب بين الساعة 12 ظهرًا و 4 مساءً

في الصباح ، بعد استراحة طويلة بدون طعام ، يكون مخزون الجليكوجين لديك منخفضًا وتحتاج إلى مزيد من الطاقة للعمل بشكل منتج. بمجرد تناول الإفطار ، يبدأ جسمك في تكسير الأحماض الدهنية لإنتاج الطاقة التي يحتاجها. .

4.  يمكن عكس عملية الشيخوخة.

 يمكن أن يساعد تقييد السعرات الحرارية والصيام المتقطع في زيادة هرمونات النمو وخفض مستويات الأنسولين . ومع ذلك ، قد يختار بعض الأشخاص تخطي العشاء بدلًا من ذلك.

6. يزداد مستوى الحموضة لديك.

يقول أخصائيو التغذية إن تناول وجبة الإفطار أكثر أهمية للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء. عن طريق تخطي ذلك ، قد يرتفع مستوى الحموضة لديك ويمكن أن تعاني من الحموضة وعسر الهضم .

7. قد تشعر بالدوار وتعاني من الصداع.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير لائق وتخطي الوجبات إلى الإصابة بالصداع أو الصداع النصفي. يقول الخبراء أنه حتى وجبات الإفطار المتأخرة أو غير المنتظمة يمكن أن تؤثر على جسمك. عادة ما يكون هذا بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم عند الأشخاص.

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