ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إهمال وجبة الإفطار أبرزها.. تعرف على أسباب ثبات الوزن أثناء الدايت

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
قالت أخصائية التغذية أميرة محمد، أن بعض من يتبع حمية غذائية معينة أو نظام دايت قد يعاني من استقرار الوزن أو توقفه عن الانخفاض، حيث يرى أن الميزان يسجل نفس الوزن بعد مرور شهر وأسبوعين من اتباع نفس النظام الغذائي، وذلك لأنه أثناء الرجيم يكون الجسم اعتاد على السعرات الحرارية الموجودة في النظام الغذائي، ويقوم بحرق الدهون ببطء، وفي هذه الحالة يقوم الجسم بالاعتماد على مخزون الطاقة الموجودة في الجسم.

وأضافت أميرة محمد، أن من أسباب ثبات الوزن، إهمال وجبة الإفطار، والإكثار من تناول الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه، وعدم تناول خضروات أو عدم شرب الماء مما يؤدي إلى حدوث إمساك أثناء الرجيم، وخلل في الغدة الدرقية لذلك يجب عمل تحاليل قبل البدء في الدايت.

اقرأ إيضا..

وأضافت أن من الأسباب أيضا زيادة الكتلة العضلية بعد اتباع نظام غذائي صحي بعد تجربتك لأنظمة غير صحية من قبل، نقص فيتامين د،  تناول أدوية الحساسية أو الاكتئاب لأنها تحتوى على كورتيزون فيزيد وزن الجسم ويخزن الماء ويمنع انقاص الوزن، واضطرابات في الهضم والمعدة وحدوث انتفاخات، النوم بعد تناول الوجبات مباشرة.

وأضافت أيضا أن قلة شرب الماء من أسباب ثبات الوزن، وفترة الدورة الشهرية عند النساء، وعدم الانتظام في مواعيد وجبات الدايت، عدم تناول الخضروات، فالألياف تعمل على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تقلل من كمية السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم، قلة ساعات النوم تؤدي إلى خفض معدل حرق الدهون وزيادة إفراز الهرمونات التي تشجع على فتح الشهية وتخزين الدهون، تناول السكر بكثرة والأملاح أيضا، تناول العشاء في وقت متأخر، عدم ممارسة الرياضة بانتظام.

وأوضحت أخصائية التغذية أنه يمكن كسر ثبات الوزن، يتغيير نوعية الغذاء فقد يكون الجسم تعود على نوعية معينة من الغذاء، استبدال أي مشروبات معلبة بالماء، تقليل الملح والمخللات لأنها تسبب احتباس الماء بالجسم، تغيير نوع التمارين والمدة بدل المشي ينصح بالجري أو الهرولة وبدلا من نصف ساعة تكون ساعة، عمل خداع للجسم بتزويد السعرات وتقليلها وتزويدها وتقليلها ولا ينصح بأن تزيد أكثر من ٣٠٠ سعر حراري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

د. سعاد شريف تكتب: شبح ثبات الوزن على الميزان يهدد الدايت

أسرع طريقة لزيادة الوزن في 7 أيام

ريجيم بدون مضاعفات.. حيل مجربة لإنقاص الوزن والتخلص من سموم الجسم

الأخطاء الشائعة في إنقاص الوزن وحرق الدهون .. فيديو

لخسارة الوزن بسهولة.. 11 نصيحة عليك اتباعها لنجاح نظامك الغذائي

ترشيحاتنا

دراسة جديدة تصدم المتعافين من كورونا

التحالف العربي يعترض 3 طائرات حوثية مسيرة باتجاه السعودية

لماذا كلف حرس إيفانكا ترامب وكوشنر الخزينة الأمريكية 100 ألف دولار لقضاء حاجتهم؟

هانى الناظر يوجه رسالة مهمة للمتعافين من كورونا

قبل الذهاب للسوبر ماركت.. 8 نصائح للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا

تطور خطير.. إسرائيل تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بـ كورونا خلال أسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية بشكل مذهل.. فوائد تناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا

أنيقة وعصرية.. 10 صور تبرز أناقة يسرا على السجادة الحمراء

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟