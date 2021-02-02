طريقة عمل كيك الإفطار بـ3 وصفات للشيف شربيني

تعد الكيكة من أشهر الاكلات التى يتم تناولها في وجبة الإفطار وبجانب المشروبات الدافئة فهى خفيفة ومغذية ولذيذة.





نقدم لكم طريقة عمل الكيكة بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني.

مقادير كيكة التفاح

450 جرام تفاح مهروس

نصف ليمونة عصير

225 جرام زبدة

280 جرام سكر

4 بيضات

2 جرام فانيليا

350 جرام دقيق

2 ملعقة بيكينج بودر

طريقة تحضير كيكة التفاح

* سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية





* ادهني صينية الخبز





* قشري التفاح وابشريه واعصري عليه ليمون ليبقى محتفظ بلونه





* في بولة العجن ضعي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا و الدقيق وبيكينج بودر واخلطيهم جيدا





* ضعي نصف الكمية في الصينية ثم ضعي التفاح وضعي بقية الخليط





* رشي قليل من السكر فوق وجه الكيك وادخليها الفرن مدة 50 دقيقة اخرجيها واتركيها لتبرد ثم قطعيها





مقادير كيكة البرتقال

2 كوب دقيق

1 كيس بيكينج بودر

ذرة ملح

1 كوب ذرة

ملح

5 بيضات

1 كوب زيت ذرة

ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة صغيرة فانيليا

صوص البرتقال :

بشر برتقال

عصير برتقال

لون طعام برتقالى

شرائح برتقال

طريقة تحضير كيكة البرتقال

* إضربى السكر مع البيض فى العجان





* أضيفى البيكينج بودر والدقيق والفانيليا





* أضيفى بشر البرتقال وأضيفى الزيت للخليط





* إدهنى العجينة بالزبدة ورشيها بالدقيق وصبى الخليط فى الصينية





* ضعى الصينية فى الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج





* بعد أن تبرد الكيكة زينيها بشرائح البرتقال وسيرب البرتقال والسكر ولون الطعام البرتقالى





طريقة تحضير صوص البرتقال





* ضعى السكر على النار وأضيفى عصير البرتقال ولون الطعام الصحى البرتقالى





* قطعى البرتقال شرائح وحلقات وضعيها فى السيرب وزينى بها الكيكة





الشيف شربيني - الشيف

مقادير كيك جوز الهند

2 كوب دقيق ملعقة صغيرة

ملح

1 كيس بيكينج بودر

جوز هند ناعم

1 كوب سكر

كوب زبدة لينة

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

2 ملعقة كبيرة حليب جوز هند مجفف وكاكاو

1 كوب لبن

التغطية : حليب مركز محلى

جوز هند ناعم





طريقة تحضير كيك جوز الهند

* سخني الفرن الى درجة حرارة 180 و إدهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالدقيق أخلطى الدقيق، الملح، والبيكينج بودر و جوز الهند





* إضربى السكر و الزبدة فى العجان إلى ان يصبح الخليط هشًا ولونه فاتح و أضيفي البيض والفانيليا .





* أخفقي إلى أن يختفي البيض و ضعي جوز الهند المجفف وأضيفي اللبن وقلبي ليذوب و أضيفي نصف كمية الحليب و نصف مقدار الدقيق على خليط الزبدة والسكر وأخفقى





* أضيفي بقية اللبن وبقية الدقيق وقلبى إلى أن تحصلي على خليط متجانس وضعى الخليط فى القالب وأدخليه الفرن حتى ينضج و زينى الكيك بعد أن يبرد باللبن المركز المحلى وجوز الهند المخلوط بالكاكاو



