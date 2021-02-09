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توك شو

بعد إيقاف الشحات وكهربا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويجلد لاعبي الأهلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:20 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بإيقاف لاعبي النادي الأهلي حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهرباء.

وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، "ده استهتار، في أشد الوقت نديكم في حاجة لكم، ومخالفة الإجراءات الاحترازية، والكابتن الخطيب لابد أن يواجه عدم الانضباط للشحات وكهرباء، ولازم عقاب قوي".

وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن جمهور الأهلي غاضب من تصرفات كهرباء والشحات غير المنضبطة تمامًا، متابعا أن النادي الأهلي من الممكن أن يدفع ثمن استهتار الشحات وكهرباء.

واختتم أحمد موسى، "والله زعلان عليكم لأنكم مش هتكونوا موجودين الخميس ومدفوع فيكم الملايين عشان مبارايات مهمة".

وكانت بعثة الأهلي تلقت إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي بأن إيقاف الشحات وكهربا جاء بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، التي انتهت بخسارة الأحمر.

وكان الشحات وكهربا توجها بشكل عفوي لمصافحة محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية والجماهير في المدرجات بعد نهاية مباراة بايرن.

وخضع ثنائي الأهلي للعزل بعيدًا عن الفريق وقاما بإجراء مسحة إضافية عاجلة للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.

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